اطلع الأول.. مراجعات نهائية الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني، يتابع العديد من الطلاب وأولياء الأمور المراجعات النهائية للمواد الدراسية، وذلك مع اقتراب موعد امتحانات الترم الثاني للصف الخامس الإبتدائي، وتستمر بوابة الفجر الإلكترونية في متابعة ونشر المراجعات النهائية من خلال موقع امتحانات مصر، ويأتي ذلك لحرص البوابة على متابعة المراجعات النهائية لكافة الصفوف االدراسية وتقديمها للمتابع بكل سهولة ويسر.

ومن خلال موقع بوابة الفجر الإلكترونية، يتم عرض مراجعات نهائية تهدف إلى ضمان تحقيق النجاح والتميز للطلاب والطالبات في الصف الخامس الابتدائي، وتتضمن هذه المراجعات حلولًا لجميع الأسئلة في موادهم، مما يساعدهم على استعداد أفضل للاختبارات النهائية وتحقيق أداء متميز.

مراجعات نهائية الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني

لمراجعة مادة اللغة العربية للصف الخامس الترم الثاني 2024 " اضغط هنا " لمراجعة مادة الرياضيات للصف الخامس الترم الثاني 2024 " اضغط هنا " لمراجعة مادة العلوم للصف الخامس الترم الثاني 2024 " اضغط هنا " لمراجعة مادة الدراسات للصف الخامس الترم الثاني 2024 " اضغط هنا " لمراجعة مادة اللغة الانجليزية للصف الخامس الترم الثاني 2024 " اضغط هنا "



موعد امتحانات الصف الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني وكيفية الامتحان

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المواعيد الرسمية للاختبارات الدراسية، بدءًا من امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى اختبارات الصف الثاني الثانوي، بالإضافة إلى مواعيد اختبارات شهادة الصف الإعدادي.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات من المقرر أن تنطلق في اليوم الثامن من شهر مايو لعام 2024م، وتم تحديد هذا الجدول الزمني بالتنسيق مع المركز القومي المختص بالاختيارات والتقويم التربوي. كما أشارت الوزارة إلى ضرورة مراجعة جميع اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية.

وضحت وزارة التربية والتعليم أن الاختبارات التي ستُجرى ستتناسب مع مستوى الطلاب المتوسط، حيث سيتم تدريج الأسئلة بين السهل والمتوسط والصعب. كما أعلنت الوزارة عن عقد اختبارات لجميع الصفوف الدراسية الثلاثة في عام 2024م وفقًا للنظام التعليمي الجديد.

وأشارت الوزارة إلى جهودها في استكمال المرحلة التعليمية الحديثة من خلال وضع أسئلة الاختبارات بناءً على النظام الجديد المتطور، وخاصةً لمرحلة الطلاب الابتدائية التي بدأ تطبيق المناهج الجديدة عليها من الصف الرابع وما بعده. كما أكدت الوزارة أن الاختبارات ستُصمم وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.