ركز في المراجعات.. المراجعات النهائية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024، أقترب موعد نهاية العام الدراسي "الترم الثاني"، ويتسارع الطلاب في البحث عن المراجعات النهائية لجميع المواد الدراسية بالترم الثاني، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024.

وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية المراجعات النهائية لجميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2024 من خلال موقع امتحانات مصر، وذلك للتيسير على الطلاب وتقديم كافة المراجعات النهائية بكل سهولة ويسر.

مراجعات نهائية الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024

موعد امتحانات الصف الصف الأول الإعدادي الترم الثاني وطريقة الامتحان.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المواعيد الرسمية للاختبارات الدراسية، بدءًا من امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى اختبارات الصف الثاني الثانوي، بالإضافة إلى مواعيد اختبارات شهادة الصف الإعدادي.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات من المقرر أن تنطلق في اليوم الثامن من شهر مايو لعام 2024م، وتم تحديد هذا الجدول الزمني بالتنسيق مع المركز القومي المختص بالاختيارات والتقويم التربوي. كما أشارت الوزارة إلى ضرورة مراجعة جميع اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية.

وضحت وزارة التربية والتعليم أن الاختبارات التي ستُجرى ستتناسب مع مستوى الطلاب المتوسط، حيث سيتم تدريج الأسئلة بين السهل والمتوسط والصعب. كما أعلنت الوزارة عن عقد اختبارات لجميع الصفوف الدراسية الثلاثة في عام 2024م وفقًا للنظام التعليمي الجديد.

وأشارت الوزارة إلى جهودها في استكمال المرحلة التعليمية الحديثة من خلال وضع أسئلة الاختبارات بناءً على النظام الجديد المتطور، وخاصةً لمرحلة الطلاب الابتدائية التي بدأ تطبيق المناهج الجديدة عليها من الصف الرابع وما بعده. كما أكدت الوزارة أن الاختبارات ستُصمم وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.