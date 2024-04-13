مراجعات نهائية الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2024، تنشر بوابة الفجر الإلكترونية في الفقرات التالية المراجعات النهائية لجميع مواد الترم الثاني للصف الثاني الإعدادي من خلال موقع امتحانات مصر.

وتهتم البوابة بشكل دائم ومستمر على تقديم كافة الخدمات التعليمية التي يبحث عنها الطالب والمراجعات النهائية بشكل كبير ومستمر مع اقتراب امتحانات نصف العام ونهاية العام.

مراجعات نهائية الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2024

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موعد امتحانات الصف الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني وكيفية الامتحان

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المواعيد الرسمية للاختبارات الدراسية، بدءًا من امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى اختبارات الصف الثاني الثانوي، بالإضافة إلى مواعيد اختبارات شهادة الصف الإعدادي.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات من المقرر أن تنطلق في اليوم الثامن من شهر مايو لعام 2024م، وتم تحديد هذا الجدول الزمني بالتنسيق مع المركز القومي المختص بالاختيارات والتقويم التربوي. كما أشارت الوزارة إلى ضرورة مراجعة جميع اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية.

وضحت وزارة التربية والتعليم أن الاختبارات التي ستُجرى ستتناسب مع مستوى الطلاب المتوسط، حيث سيتم تدريج الأسئلة بين السهل والمتوسط والصعب، كما أعلنت الوزارة عن عقد اختبارات لجميع الصفوف الدراسية الثلاثة في عام 2024م وفقًا للنظام التعليمي الجديد.

وأشارت الوزارة إلى جهودها في استكمال المرحلة التعليمية الحديثة من خلال وضع أسئلة الاختبارات بناءً على النظام الجديد المتطور، وخاصةً لمرحلة الطلاب الابتدائية التي بدأ تطبيق المناهج الجديدة عليها من الصف الرابع وما بعده، كما أكدت الوزارة أن الاختبارات ستُصمم وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.