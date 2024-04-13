نجاحك عندنا.. مراجعات نهائية الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024، تنشر بوابة الفجر الإلكترونية من خلال موقع امتحانات مصر المراجعات النهائية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024، ويأتي ذلك ضمن اهتمام البوابة بتوفير المراجعات النهائية لجميع الصفوف الدراسية بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024.

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال النقاط التالية لينكات سريعة للمراجعات من خلال موقع امتحانات مصر.

مراجعات نهائية الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

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موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 وكيفية الامتحان

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المواعيد الرسمية للاختبارات الدراسية، بدءًا من امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى اختبارات الصف الثاني الثانوي، بالإضافة إلى مواعيد اختبارات شهادة الصف الإعدادي.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات من المقرر أن تنطلق في اليوم الثامن من شهر مايو لعام 2024م، وتم تحديد هذا الجدول الزمني بالتنسيق مع المركز القومي المختص بالاختيارات والتقويم التربوي. كما أشارت الوزارة إلى ضرورة مراجعة جميع اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية.

وضحت وزارة التربية والتعليم أن الاختبارات التي ستُجرى ستتناسب مع مستوى الطلاب المتوسط، حيث سيتم تدريج الأسئلة بين السهل والمتوسط والصعب. كما أعلنت الوزارة عن عقد اختبارات لجميع الصفوف الدراسية الثلاثة في عام 2024م وفقًا للنظام التعليمي الجديد.

وأشارت الوزارة إلى جهودها في استكمال المرحلة التعليمية الحديثة من خلال وضع أسئلة الاختبارات بناءً على النظام الجديد المتطور، وخاصةً لمرحلة الطلاب الابتدائية التي بدأ تطبيق المناهج الجديدة عليها من الصف الرابع وما بعده. كما أكدت الوزارة أن الاختبارات ستُصمم وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.