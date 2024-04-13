طريقة عمل الجمبري البترفلاي ..وصفة سهلة لوجبة مُتقنة

يعتبر الجمبري البترفلاي واحدًا من الأطباق الشهية والمحبوبة في العديد من المطابخ. وفيما يلي عبر موقع الفجر ننشر لكم طريقة عمل الجمبري البترفلاي:

طريقة عمل الجمبري البترفلاي..وصفة سهلة لوجبة مُتقنة

المكونات اللازمة لعمل الجمبري البترفلاي



– كيلو من الجمبري طازج مقشر ومنزوع شريط الرمل بالظهر.

– 4 ملاعق كبيرة من الزبدة.

– 3 فصوص ثوم مهروس.

– 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر (اختياري لمحبي الأكلات الحارة).

– ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون.

– ملعقة صغيرة من ملح البحر.

– عصير ليمونة واحدة.

– ربع كوب من البقسماط المطحون.

– ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.



طريقة تحضير الجمبري البترفلاي



سخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة وضع الزبدة فيها حتى تذوب تمامًا.

أضف الثوم المهروس إلى المقلاة وقلبه لمدة دقيقة حتى يتحمص قليلًا وينتشر رائحته.

أضف الجمبري المقشر إلى المقلاة وقلبه جيدًا لضمان تغليف الجمبري بالزبدة والثوم.

أضف مسحوق الفلفل الأحمر ومسحوق الكمون وملح البحر إلى المقلاة وقلبها جيدًا لتوزيع التوابل على الجمبري.

قلب الجمبري بانتظام لمدة 5-7 دقائق حتى ينضج بشكل جيد ويصبح لونه ورديًا ومشرقًا.

أضف عصير الليمون إلى المقلاة وقلبها لمدة دقيقة إضافية.

قم برش البقسماط والبقدونس المفروم فوق الجمبري وقلبهما معًا لبضع ثوانٍ حتى يتشرب الجمبري البترفلاي النكهات الإضافية.

قدم الجمبري البترفلاي على الفور واستمتع به كطبق رئيسي أو مقبلات.

