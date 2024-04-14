عاجل| تطورات الضربة الإيرانية على إسرائيل

بدأت إيران، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وجاء هذا بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا، فيما أعلنت إسرائيل رفع حالة التأهب الأمني، مؤكدة استعدادها لمواجهة الهجوم الإيراني.

وفيما يلي تطورات الضربة الإيرانية على إسرائيل

ونستعرض لكم ضمن النقاط التالية أبرز التفاصيل حول تطورات الضربة الإيرانية على إسرائيل

ونفى المتحدث باسم الحكومة الأردنية إعلان حالة الطوارئ في المملكة، ووفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فقد تم إطلاق صواريخ باليستية نحو إسرائيل

ومن جهته قال وزير الدفاه الإيراني إن أي دولة تفتح مجالها الجوي لإسرائيل ستتلقى ردا صارما، كما اكد مصدر عسكري إسرائيلي، أنه يتن التخطيط لاعتراض المسيرات الإيرانية قبل وصولها لهم.

تطورات الضربة الإيرانية على إسرائيل في سطور