عاجل| طهران تطلق أول موجة من الصواريخ الباليستية نحو إسرائيل

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران أطلقت أول موجة من الصواريخ الباليستية نحو إسرائيل؛ وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أكثر من 100 مسيرة متفجرة أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل حتى الآن.

ومن جهتها، أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء السبت، عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

واعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية/الإسرائيلية حاليًا، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر مرارًا، من مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التى تمارس فى المنطقة.