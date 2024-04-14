مسؤول بهيئة الطيران المدني بالأردن.. غلق الأجواء قرار «تحوطي»

قال هيثم مستو، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، إن قرار الإغلاق تحوطي، من المقرر أن يستمر لعدة ساعات وسيتم تقييم الموضوع حسب التطورات، فيما أنه قد يزيد أو يقل عن 6 ساعات.

ولفت إلى أن اتخاذ قرار إغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء الأردنية، جاء التزامًا بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني.

وجاء هذا في ضوء تزايد "التوترات الإقليمية" في المنطقة، مشيرًا إلى أن مدة الإغلاق قد تزيد أو تقل عن 6 ساعات وفقا "لتقييم مستوى المخاطر".

وأكد في تصريحات صحفية، أن الهيئة أبلغت شركات الطيران بالقرار قبل 3 ساعات من سريانه، لتبليغ مسافريها حفاظًا على سلامة الطائرات والمسافرين، مع نفي أن يكون هناك أية عملية إخلاء لمطار الملكة علياء الدولي.

وأضاف مستو أن هيئة الطيران المدني ملتزمة باتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.

وأوضح أنه تم إرسال تبليغ داخلي لكل شركات الطيران الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، ما يهمنا بالدرجة الأولى سلامة الطيران المدني والمسافرين وسيتم تحديث البيانات أولا بأول وإجراء عملية التقييم للمخاطر تباعا، كما أنه لا يوجد إخطار الآن على الطائرات ولا على المطار".