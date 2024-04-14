عاجل| إعلام إسرائيلي: أولى المسيرات الإيرانية تقترب من إسرائيل قبل موعدها المتوقع

منوعات
بوابة الفجر

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن جيش الاحتلال رفع تقديراته لوصول المسيرات الإيرانية وأولى الطائرات دون طيار.

ومن المقرر أن المسيرة تقترب من إسرائيل قبل ساعة من الموعد المتوقع، في الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها من وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن إسرائيل تستعد لعدة أيام من المواجهة مع إيران ومن المتوقع أن تنفذ ردا مضادا.

كما أفادت القناة من وسائل إعلام إسرائيلية إن إيران أطلقت نحو 100 مسيرة وصاروخ بعضها أسقط فوق سوريا أو الأردن.

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