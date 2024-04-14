عاجل| التليفزيون الإيراني: إطلاق صواريخ كروز وستصل إسرائيل في هذا الموعد

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها؛ بأن التلفزيون الإيراني أعلن أنه تم إطلاق صواريخ كروز، ومن المقرر أن تصل إلى إسرائيل خلال 12 دقيقة.

ووفقا لما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية، تبين أن إيران أطلقت أيضا صواريخ كروز باتجاه إسرائيل وستصل قبل المسيرات، وذلك وفق ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

ومن جهتهه أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات، مضيفا «أننا مستعدون دفاعيا وهجوميا في مستويات مختلفة ونتعاون مع الولايات المتحدة في ذلك».

وخلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، قال «أننا نحاول أن نمنع وصول الطائرات الإيرانية المسيرة إلى إسرائيل».

وأضاف أن إيران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل والدفاعات جاهزة للتعامل.

وتابع متحدث الاحتلال: «المسيرات الإيرانية ستحتاج ساعات للوصول لإسرائيل وصفارات الإنذار ستدوي في أي منطقة تهددها المسيرات».