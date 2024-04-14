عاجل| مصر للطيران تعلق رحلاتها من وإلى الأردن والعراق ولبنان

أعلنت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها الجوية من وإلى الأردن والعراق ولبنان بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، وذلك لحين إشعار آخر، حسب بيان، اليوم الأحد.

وذكرت وزارة الطيران المصرية، أنه نظرًا لإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران في كلٍ من الأردن والعراق ولبنان؛ بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، فقد قررت مصر للطيران تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة، وذلك لحين إشعار آخر.

وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل عن طريق الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000.

ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان في وقت متأخر مساء السبت إن مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتطالب بممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" لتجنيب المنطقة وشعوبها أي اضطرابات أو توتر.