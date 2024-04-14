عاجل| تلفزيون إسرائيلي: طائرات أمريكية وبريطانية تسقط مسيرات إيرانية

ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية صباح الأحد أن طائرات حربية أمريكية وبريطانية أسقطت بعض الطائرات المسيرة الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل فوق منطقة الحدود بين العراق وسوريا.

وبدأت إيران، مساء السبت، في شن هجوم واسع النطاق على إسرائيل، قال الحرس الثوري الإيراني عنه أنه سيكون "هجومًا مركبًا.

وجاء ذلك؛ للرد على طهران على استهداف إسرائيل لمقر القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث قصفت طائرات حربية إسرائيلية مطلع أبريل الجاري مقر القنصلية، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل.

ومن جهته، قال التلفزيون الإيراني، يوم السبت 13 أبريل، إنه بدء هجوم واسع بالمسيرات على إسرائيل يشنه الحرس الثوري على أهداف إسرائيلية في أرض فلسطين المحتلة.

ونقل الإعلام الإيراني الرسمي عن الحرس الثوري الإيراني قوله في بيان إنه استهدف أماكن محددة في إسرائيل بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ.