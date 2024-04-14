عاجل| لبنان يعلن إغلاق مجاله الجوي مؤقتا

كشفت قناة الجديد اللبنانية، مساء السبت، عن ان لبنان أعلن إغلاق مجاله الجوي مؤقتا، وسط تهديدات بشن هجوم إيراني على إسرائيل.

وكان قد بدأت إيران، مساء يوم السبت 13 أبريل، في شن هجوم واسع النطاق على إسرائيل، قال الحرس الثوري الإيراني عنه أنه سيكون "هجومًا مركبًا".

ويأتي ذلك ردًا من طهران على استهداف إسرائيل لمقر القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث قصفت طائرات حربية إسرائيلية مطلع أبريل الجاري مقر القنصلية، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل.

ومن جهته، أكد التلفزيون الإيراني، يوم السبت 13 أبريل، بدء هجوم واسع بالمسيرات على إسرائيل يشنه الحرس الثوري على أهداف إسرائيلية في أرض فلسطين المحتلة.