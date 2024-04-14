عاجل| بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تكشف كواليس الهجوم على العدوان الإسرائيلي (يمكن اعتبار الأمر منتهيا)

قالت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السبت، إن الهجوم الذي شنته بلادها ضد إسرائيل كان ردا على العدوان على المقر الدبلوماسي لهم في دمشق، ويمكن اعتبار الأمر منتهيا.

وأوضحت البعثة، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): «إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأ آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير».

وأشار إلى أن هذا صراع بين إيران والنظام الإسرائيلي المارق، والذي يجب على الولايات المتحدة أن تبقى بعيدا عنه.

ويذكر أنه وقت سابق من هذا الشهر، قصفت إسرائيل مبنى إيرانيا في العاصمة السورية دمشق، حيث قال متحدث عسكري إسرائيلي إن بلاده تعتقد أنه كان "مبنى عسكريا".

كما أن إيران بدأت، ليل السبت - الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار، أطلقها "الحرس الثوري" الإيراني، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية رسمية، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا، حيث أعلنت إسرائيل رفع حالة التأهب الأمني، مؤكدة استعدادها لمواجهة الهجوم الإيراني.