عاجل| الدفاعات الإسرائيلية تتصدى لصواريخ أطلقت من إيران

كشفت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، وفقا لتقارير إعلامية ذكرت أن ‏الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض صواريخ أطلقت من إيران.

وقد شنت إيران هجومًا على إسرائيل ليل السبت باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

وقالت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السبت، إن الهجوم الذي شنته بلادها ضد إسرائيل كان ردا على العدوان على المقر الدبلوماسي لهم في دمشق، ويمكن اعتبار الأمر منتهيا.

وأوضحت البعثة، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): «إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأ آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير».

وأشار إلى أن هذا صراع بين إيران والنظام الإسرائيلي المارق، والذي يجب على الولايات المتحدة أن تبقى بعيدا عنه.

كما أن إيران بدأت، ليل السبت - الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار، أطلقها "الحرس الثوري" الإيراني، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية رسمية، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا، حيث أعلنت إسرائيل رفع حالة التأهب الأمني، مؤكدة استعدادها لمواجهة الهجوم الإيراني.