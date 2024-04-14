عاجل.. إيران تدعو مواطنيها لتخزين المواد الغذائية للطوارئ

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بوابة الفجر

دعت الحكومة الإيرانية مواطنيها لتخزين المياه الصالحة للشرب والمواد الغذائية المجففة، تحسبًا لحدوث أي حالات طارئة خلال الساعات المقبلة.

وتلقى مواطنون إيرانيون رسائل نصية تدعوهم لتخزين المياه الصالحة للشرب والمواد الغذائية والمواد المجففة بشكل خاص، للاستعداد للحالات الطارئة.

وجاءت تلك الرسائل قبيل ساعات قليلة من بدء الهجوم بواسطة الطائرات المسيرة على شكل دفعتين عبرت الأجواء العراقية متوجهة نحو مناطق عديدة في إسرائيل، حسب بيان الحرس الثوري الإيراني.

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