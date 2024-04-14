إسرائيل تطلق صفارات الإنذار في مواقع بالجنوب وأجزاء بالضفة الغربية

أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في مواقع متعددة بجنوب إسرائيل، وكذلك في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة مساء السبت وصباح الأحد.

ومن جهتها، بدأت إيران، مساء يوم السبت 13 أبريل، في شن هجوم واسع النطاق على إسرائيل، قال الحرس الثوري الإيراني عنه أنه سيكون "هجومًا مركبًا".

يأتي ذلك ردًا من طهران على استهداف إسرائيل لمقر القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث قصفت طائرات حربية إسرائيلية مطلع أبريل الجاري مقر القنصلية، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل.

وأكد التلفزيون الإيراني، يوم السبت 13 أبريل، بدء هجوم واسع بالمسيرات على إسرائيل يشنه الحرس الثوري على أهداف إسرائيلية في أرض فلسطين المحتلة.