عاجل| هجوم إيراني كبير ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة

منوعات
بوابة الفجر

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

وسقط عدد كبير من الصواريخ في عدد من المدن الإسرائيلية، منها تل أبيب وإيلات وديمونا والنقب.

كما تم رصد عدد من التصدي لأجسام جوية فوق مدينة القدس.

وحسب وسائل إعلام اسرائيلية، تبين أن صافرات الإنذار دوت قرب مفاعل ديمونا النووي، وفي جنوب صحراء النقب ووسطها، وفي عراد شرقي صحراء النقب، مع سماع دوي صوت انفجار قرب تل أبيب.

ومن جهته، قد أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت، أنه نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا.

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