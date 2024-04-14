إيران وإسرائيل.. ننشر أبرز الطائرات الإيرانية المسيرة أكثرها فاعلية

كشفت وكالة الأنباء الإيرانية، عن أنه تم إطلاق الدفعة الأولى من الصواريخ الباليستية نحو الأراضى المحتلة.

وأوضح المتحدث العسكرى الإسرائيلى دانيال هاجارى، أن إيران أطلقت مسيرات باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن وصولها سيستغرق عدة ساعات.

وحسب ما كشفته إذاعة الجيش الإسرائيلى، تبين أنه عشرات الطائرات المسيرة الهجومية أطلقت من إيران تجاه الأراضى الإسرائيلية.

كما أكد موقع أكسيوس أن إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة.

وحسبما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، تبين أن إيران أطلقت عشرات الطائرات دون طيار من إيران تجاه إسرائيل.

كما ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات.

وأضاف قائلا: «أننا مستعدون دفاعيا وهجوميا في مستويات مختلفة ونتعاون مع الولايات المتحدة في ذلك».

كما أعلن البيت الأبيض أن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

ونكشف لكم ضمن النقاط التالية أبرز أنواع الطائرات المسيرة الإيرانية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، كما يلي:-

شاهد 126:

من أكثر المسيرات الإيرانية قوة

يمكنها حمل 4 صواريخ

تصل حمولتها إلى 400 كيلوجرام

شاهد 191 صائغ 2:

طائرة استطلاع

مراقبة تشن غارات جوية

لديها قدرة على حمل ذخائر موجهة ودقيقة

كامان 22:

تحمل أي نوع من الذخيرة

تحلق 24 ساعة

يمكنها حمل 300 كيلوغرام من المتفجرات والمعدات الخاصة

كيان 2 أو أراش 2:

مسيرة كاميكازي

ثقيلة تدمر مرافق البنية التحتية الحيوية

تدمر رادارات أنظمة الدفاع الجوى.

شاهد 136:

تعتبر الأكثر شهرة

هي مسيرة انتحارية كاميكازى

يمكنها حمل 50 كيلوغراما من المتفجرات وقطع 2000 كيلومتر.

شاهد 149:

تعرف باسم غزة

هي مسيرة قتالية يمكنها حمل 13 قنبلة

تصل سرعتها 350 كيلومترا.

مهاجر 6:

تعرف باسم قدس

تحمل 4 ذخائر دقيقة التوجيه بوزن 100 كيلوجرام

يمكنها قطع مسافة 200 كيلومترا في الساعة

كرار: