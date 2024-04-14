الحرس الثورى الإيراني: هاجمنا أهدافا عسكرية لجيش الاحتلال ونجحنا فى تدميرها

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال الحرس الثوري الإيراني إنه تمكن من الهجوم على أهداف عسكرية مهمة للجيش الصهيوني في الأراضى المحتلة ونجحنا في ضربها وتدميرها".

يذكر أن الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ التى تم إطلاقها من العراق وصلت سماء إسرائيل، بينما تمكن الدفاع الجوى الإسرائيلى من إسقاط العشرات منها.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إيران أطلقت عشرات الطائرات دون طيار من إيران باتجاه إسرائيل، حيث تعيش إسرائيل فى حالة من الرعب، بعد أن هاجمت إسرائيل القنصلية الإيرانية فى سوريا، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا، بمن فيهم قادة الحرس الثورى الإيرانى.

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