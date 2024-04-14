عاجل.. إعلام إسرائيلي: بايدن طالب نتنياهو بعدم الرد على الهجوم الإيراني

عربي ودولي
بوابة الفجر

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل اليوم.

وبحسب صحيفة يديعوت إحرنوت العبرية، فإن المحادثة بين بايدن ونتنياهو انتهت بطلب واشنطن من إسرائيل عدم الرد بهجوم على الأراضي الإيراني.

شنت إيران هجومًا على إسرائيل مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.

الصواريخ الباليستية ايران اسرائيل ضرب اسرائيل رد إيران طهران تل أبيب غزة الهجوم الإيراني الاردن لبنان حزب الله
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل | التفاصيل الكاملة للهجوم الإيراني على إسرائيل

عاجل - أول رد فعل أمريكي على هجوم إيران على إسرائيل.. ماذا تحمل رسالة بايدن لـ نتنياهو؟

عاجل | إسرائيل: حركة حماس ترفض وقف إطلاق النار في غزة

عاجل - "نيويورك تايمز" تكشف عن حجم الخسائر التي لحقت بإسرائيل بعد هجوم إيران

القوة الضاربة تحكم تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

تحديد تاريخ إجازة عيد شم النسيم لعام 2024: متى نستقبل العيد هذا العام؟

الموعد الذي يلي عيد الفطر: تاريخ إجازة شم النسيم لعام 2024

‏المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قوات فرنسية شاركت في التصدي للهجوم الإيراني