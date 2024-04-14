عاجل.. إعلام إسرائيلي: بايدن طالب نتنياهو بعدم الرد على الهجوم الإيراني

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل اليوم.

وبحسب صحيفة يديعوت إحرنوت العبرية، فإن المحادثة بين بايدن ونتنياهو انتهت بطلب واشنطن من إسرائيل عدم الرد بهجوم على الأراضي الإيراني.

شنت إيران هجومًا على إسرائيل مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.