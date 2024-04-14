عاجل.. شاهد فيديو لـ إسرائيليين يهربون للملاجئ

أطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل، مما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.

وفي خضم الهجوم غير المسبوق، هرع إسرائيليون إلى الملاجئ اختباء، وفقًا لتعليمات السلطات.

فقد أظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حشودًا من الناس يركضون باتجاه الملاجئ، هربًا من الصواريخ، خصوصا وأن الهجمات أتت من إيران وجنوب لبنان أيضًا.

أتى ذلك بينما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ أرض- أرض باتجاه إسرائيل، معظمها اعترضتها إسرائيل خارج الحدود الإسرائيلية.

وقال خلال مؤتمر صحافي فجر الأحد إن الطائرات الحربية الإسرائيلية اعترضت أكثر من 10 صواريخ كروز خارج حدود إسرائيل، وفق رويترز.

فيديو يظهر الموقف

كما أضاف أنه تم اعتراض عشرات الطائرات المسيرة أيضًا خارج حدود إسرائيل.

وأفاد أن صاروخًا إيرانيًا أصاب فتاة وألحق أضرارًا طفيفة بإحدى المنشآت العسكرية الإسرائيلية.

فيما أكد أن "المواجهة لم تنته والقوات الإسرائيلية ما زالت تتصدى للتهديدات".

رغم هذا، أعلن الجيش الإسرائيلي ألا داعي للبقاء داخل الملاجئ بعد الآن، وذلك في تعديل لتحذير سابق للاحتماء، وفي إشارة لانتهاء التهديد الإيراني، كما يبدو.

في حين أكد مصدر مطلع أن الهجوم الإيراني مخطط ليكون على عدة مراحل، وفقا لما نقلته عنه وكالة "فارس" الإيرانية.

كما أشار دون ذكر اسمه، إلى أن كل مرحلة ستكون أشد من سابقتها حسب الظروف، وفق تعبيره.