إطلاق سراح فريق عمل "القاهرة الإخبارية" المحتجز في تل أبيب

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مُراسلة القاهرة الإخبارية
مُراسلة "القاهرة الإخبارية" دانا أبوشمسية

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إطلاق سُلطات الاحتلال الإسرائيلي، سراح طاقم عمل فريق قناة "القاهرة الإخبارية" بالكامل، بعد احتجازه أثناء تأديته لعمله بتل أبيب.

من جانبها، قالت مُراسلة "القاهرة الإخبارية" دانا أبوشمسية، إنه على الرغم من سماح السُلطات الإسرائيلية بالتصوير في بداية الأمر، عن طريق تخصيص مكان محدد للتصوير والتواجد، إلّا أنه بعد فترة حضرت إلينا قوات أمنية منعتنا من العمل؛ رغم وجود طواقم عمل إسرائيلية، وزعمت أنّ فريق العمل يقوم بتصوير أماكن أمنية.

وذكرت أنّ شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فتشت في ذاكرة التخزين الخاصة بالكاميرا، لكن الفريق استطاع حفظ مقاطع الفيديو التي جرى تسجيلها، وبعد مرور ساعتين أطلقت سُلطات الاحتلال سراحنا من أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقالت "القناة" إنّ شرطة الاحتلال الإسرائيلي، احتجزت في وقت سابق مُراسلة "القاهرة الإخبارية" دانا أبوشمسية وطاقم العمل المرافق لها في مدينة تل أبيب، أثناء تأدية مهام عمله، وحمّلت القناة الجانب الإسرائيلي مسؤولية سلامة الفريق.

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