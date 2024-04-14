حزب الله اللبناني يطلق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه الجولان السوري

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن حزب الله اللبناني، الأحد، أنه قصف الجولان السوري المحتل للمرة الثانية في غضون ساعات.

وقال حزب الله اللبناني في بيان «قام مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر يوم الأحد باستهداف المواقع الإسرائيلية نفح ويردن وكيلع في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا».

وفي وقت سابق، قال حزب الله إنه «استهدف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا».

وأطلق الحرس الثوري الإيراني، عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، بعد أن توعدت إيران بالثأر للضربة الجوية التي استهدفت مبني قنصليتها في دمشق بسوريا في الأول من الشهر الجاري.

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