تراجعات جماعية ببورصات الخليج بداية تعاملات اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر

استأنفت بعض من بورصات الخليج تعاملاتها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، على تراجعات جماعية في ظل المخاوف من توترات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط بعد استهدف ايران إسرائيل بسلسلة من الصواريخ والمسيرات.

 

وافتتح السوق السعودي تعاملات اليوم على هبوط لمؤشره الرئيسي بنسبة 1.07% ليصل إلى مستويات 12569.92 نقطة.

 

 وأعلنت هيئة سوق المالي في السعودي أدانت عدد من رجال الاعمال لمخالفتهم القواعد التنظيمية للتداول، وغرمتهم 3.5 مليون ريال، وألزمت أربعة منهم وشركة محلية بدفع 41.4 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية.

 

وفي بورصة الكويت، هبط المؤشر الرئيسي “ السوق الأول” بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوي 7791 نقطة.

 

بينما  صعد مؤشر بورصة عمان بالأردن بنسبة طفيفة 0.45% ليصل إلى مستويات 2448.22 نقطة.

 

ولا يزال كلا من أسواق البحرين وقطر وأبو ظبي ودبي في إجازة رسمية.

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