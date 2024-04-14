الإمارات تدعو إلى ضبط النفس وتجنيب التصعيد بالمنطقة

عربي ودولي
بوابة الفجر

عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن قلقها البالغ تجاه التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، داعية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن دولة الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التداعيات الخطيرة وانجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.

ودعت الوزارة، إلى حل الخلافات بالحوار وعبر القنوات الدبلوماسية، وإلى التمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة.

كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار العالمي.

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