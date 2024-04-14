ليس فينيسيوس جونيور.. واقعة عنصرية جديدة في ريال مدريد

شهد فوز ريال مدريد على ريال مايوركا بهدف دون مقابل، واقعة عنصرية ضد أحد لاعبي الميرنجي، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني.

واقعة عنصرية جديدة في الدوري الإسباني

والتقطت كاميرات قناة "موفيستار" الإسبانية، أحد جماهير مايوركا وهو يقوم بإيماءات القرد أثناء احتفال الفرنسي أوريلين تشواميني، صاحب هدف انتصار الميرنجي.

كما ألقى نفس المشجع زجاجة بلاستيكية فارغة على لاعبي ريال مدريد أثناء الاحتفال بالتقدم في النتيجة.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض لها تشواميني لحادث عنصري، على الرغم من أن زميله في الفريق فينيسيوس جونيور، اعتاد على مثل هذه التصرفات من الجماهير الإسبانية في مختلف الملاعب منذ وصوله عام 2018.

وبهذا الانتصار ابتعد ريال مدريد في صدارة الليجا برصيد 78 نقطة، بينما تجمد ريال مايوركا عند 31 نقطة في المركز 15.