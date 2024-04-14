صندوق النقد الدولي يتوقع موعد خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزي

قال صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع أن يستمر الاتجاه لهبوطي للتضخم في عام 2024، مما يهيئ الظروف للبنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات المتقدمة للبدء في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.

وذكر صندوق النقد في بيان صحفي استعرض فيه كلمة كريستالينا جورجييفا أمام المجلس الاطلسي، أن السياسة النقدية المتشددة نجحت في تحقيق نتائج جيدة منذ أن بلغ التضخم ذروته في منتصف عام 2022، ليشهد تراجع في الربع الأخير من عام 2023، حيث بلغ التضخم الرئيسي في الاقتصادات المتقدمة 2.3%، انخفاضا من 9.5% قبل 18 شهرا فقط.

وبالنسبة لمتوسط ​​الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، انخفض التضخم إلى 4.1 في المائة.