البورصة السعودية تنجح في تقليص خسائرها بنهاية تعاملات اليوم

قلص مؤشر السوق السعودي خسائره في جلسة اليوم الأحد ؛ لينهي تعاملاته على تراجع بنسبة 0.3 % مغلقا عند 12667 نقطة، بعد أن كان قد تعرض لهبوط بنحو 1% في بداية التعاملات، وذلك وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليار ريال.

وعلى صعيد أداء الأسهم بالسوق السعودي نهاية تعاملات اليوم:

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بأكثر من 1 % عند 83.30 ريال، وهبط سهم الأهلي السعودي، بنسبة 3 % عند 39.85 ريال، وأنهت أسهم سابك، ومصرف الإنماء، والأول، وبنك الرياض، والعربي الوطني، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وتصدر سهم سبكيم العالمية، تراجعات اليوم بنسبة 5 % عند 34.35 ريال.

في المقابل، تصدر سهم عذيب للاتصالات، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 % عند 110.20 ريال. ارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1 % عند 30.60 ريال، وصعد سهم جي آي جي، بنسبة 5 % عند 39.60 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت عن توزيعات نقدية على المساهمين،

وارتفع سهم الخدمات الأرضية بأكثر من 5 % عند 51.50 ريال.