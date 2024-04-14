البورصة السعودية تنجح في تقليص خسائرها بنهاية تعاملات اليوم

بوابة الفجر

 قلص مؤشر السوق السعودي  خسائره في جلسة اليوم الأحد ؛ لينهي تعاملاته على تراجع بنسبة 0.3 %  مغلقا  عند 12667 نقطة،  بعد أن كان قد تعرض لهبوط بنحو 1% في بداية التعاملات، وذلك  وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليار ريال.

 

وعلى صعيد أداء الأسهم بالسوق السعودي نهاية تعاملات اليوم:

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بأكثر من 1 % عند 83.30 ريال، وهبط سهم الأهلي السعودي، بنسبة 3 % عند 39.85 ريال، وأنهت أسهم سابك، ومصرف الإنماء، والأول، وبنك الرياض، والعربي الوطني، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

 

وتصدر سهم سبكيم العالمية، تراجعات اليوم بنسبة 5 % عند 34.35 ريال.

في المقابل، تصدر سهم عذيب للاتصالات، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 % عند 110.20 ريال. ارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1 % عند 30.60 ريال، وصعد سهم جي آي جي، بنسبة 5 % عند 39.60 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت عن توزيعات نقدية على المساهمين، 

 

وارتفع سهم الخدمات الأرضية   بأكثر من 5 % عند 51.50 ريال.

 

البورصة السعودية اخبار البورصة السعودية اسعار الاسهم بالبورصة السعودية
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - تغطية مباشرة إيران × إسرائيل.. آخر تطورات الأحداث Live لحظة بلحظة Iran Vs Israel

عاجل.. الموت يفجع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

عاجل.. فيتوريا يقدم شكوى رسمية ضد مصر

عاجل.. تحديد معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

برشلونة يزف بشرى لجماهيره بشأن كامب نو

عاجل| عودة العمل في مخابز مدينة غزة بعد توقفها منذ بداية العدوان الإسرائيلي

عملاق اوروبي يبدأ مفاوضات جادة مع زيدان

عاجل.. أنشيلوتي يختار بديل تشواميني أمام مانشستر سيتي