تداول 27 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 5 سفن وتم تداول 27000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و334 شاحنة و25 سيارة.

وأضاف المركز الأعلامى للهيئة أن حركة الواردات شملت 500 طن بضائع، و183 شاحنة و20 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 26500 طن بضائع، و151 شاحنة و5 سيارة.

وأشارت إلى ان ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة السفينة أبءزحدصس وعلى متنها 24 الف طن فوسفات تصدير إلى الهند، كما شهد ميناء نويبع تداول 2350 طن، 334 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي سينا، وكوين نفرتيتي، واور.

كما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 570 راكب بموانيها.