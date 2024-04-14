صندوق النقد الدولي يراجع برنامج غانا الاقتصادي ويقر مبدئيا 360 مليون دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر


اختتم فريق من موظفي صندوق النقد الدولي اجتماعات مع السلطات الغانية لمناقشة التقدم في الإصلاحات وأولويات سياسة السلطات في سياق المراجعة الثانية لبرنامج غانا لمدة ثلاث سنوات في إطار التسهيل الائتماني الموسع، فيما أقر الصندوق بشكل مبدئي قرضا قيمته 360 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد أنه تمت الموافقة على الترتيب من قبل المجلس التنفيذي للصندوق بمبلغ إجمالي قدره 3 مليارات دولار خلال شهر مايو السابق.

وأشار إلى أن موظفي صندوق النقد والسلطات الغانية قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الثانية لبرنامج غانا الاقتصادي بموجب ترتيب التسهيل الائتماني الموسع بينما يخضع هذا الاتفاق على مستوى الموظفين ; لموافقة إدارة الصندوق ولنظر المجلس التنفيذي بمجرد تلقي ضمانات التمويل اللازمة.

وأفاد البيان بأن مجموع الدعم المالي الذي خصصه صندوق النقد الدولي لغانا بموجب هذا الترتيب بلغ نحو 1.560 مليار دولار..مشيدا بتحقيق غانا معظم الأهداف الكمية كما أحرزت تقدما جيدا بشأن مراحل الإصلاح الهيكلي لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون مع إرساء الأسس لنمو أقوى وأكثر شمولا.

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