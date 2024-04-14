على روح فقيد الشباب "حسام حلمي ".. أبو سعد بطلا لدورة "كفر الأكرم " الرمضانية بقويسنا

احتفلت عدد كبير من قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، خلال أيام عيد الفطر المبارك، بمهرجان كبير بمناسبة المرحلة النهائية من الدورة الرمضانية لقرية "كفر الأكرم " حيث تم لعب الدورين نصف النهائي والنهائي خلال أيام العيد المبارك، وأقيمت الدورة الرمضانية هذا العام تكريما لروح الراحل " حسام حلمي المندوه " كابتن فريق القرية وأحد نجوم مركز قويسنا في كرة القدم والذي وافته المنية قبل عام تقريبا.

وبحضور ستة عشر فريقا من جميع أنحاء مركز قويسنا تم تقسيمهم على أربعة مجموعات، وتنافس الجميع طوال شهر رمضان الكريم، حتى وصل للمباراة النهائية فريقا، كفر أبو سعد ومصطاي، وتمكن أبو سعد من الفوز بنتيجة 7-3.



حضر مهرجان النهائي عدد كبير من القيادات والشخصيات العامة بالمركز وشهد فقرات كثيرة من بينها إقامة مباراة للبراعم وأخرى للرواد كما تكريم عدد من نجوم المركز السابقين بكئوس ودروع خاصة، بالإضافة إلى تكريم خاص للراحلين زكي عبد الجواد، وعصام عمره زعير اللذين كانا من أفضل نجوم القرية السابقين في كرة القدم.

اللجنة المنظمة لهذا المهرجان والتي ضمت قيادات مركز شباب كفر الأكرم، بداية من أحمد زكي رئيس مجلس الإدارة، ومحمد لطفي مدير المركز، ونجوم القرية السابقين أشرف عبد الجواد، وزكي شعلان، وحشمت عبد الرحيم، ووليد لطفي، وهشام حلمي، وعبد الفتاح أشرف بالإضافة للمستشار هاني سلامة، المشرف على مهرجان النهائي لاقت استحسان الحضور نتيجة للجهد الكبير لخروج البطولة والنهائي بهذا الشكل الرائع.

