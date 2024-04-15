أمريكيا تعلن تدمير 80 مسيرة انطلقت من إيران واليمن على إسرائيل

قالت القيادة المركزية الأمريكية، الاثنين، إن قواتها المدعومة بمدمرات القيادة الأمريكية في أوروبا دمرت في 13 و14 أبريل أكثر من 80 طائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وما لا يقل عن ستة صواريخ باليستية كانت موجهة لمهاجمة إسرائيل من إيران واليمن.

وأضافت، في منشور على منصة "إكس"، أن هذا يشمل صاروخا باليستيا على منصة إطلاقه وسبع طائرات مسيرة دمرت على الأرض قبل إطلاقها في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وشنت إيران، السبت، هجوما على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ، ردا على هجوم إسرائيلي على مجمع سفارتها في سوريا في الأول من أبريل، الذي أسفر عن مقتل قادة بالحرس الثوري الإيراني.

وأسفر الهجوم الإيراني بأكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة، أطلق معظمها من إيران، عن أضرار طفيفة فحسب، إط أسقط نظام القبة الدفاعي الإسرائيلي.

وقال الجيش الأمريكي "لا تزال القيادة المركزية الأمريكية متأهبة لدعم الدفاع عن إسرائيل في مواجهة هذه الأفعال الخطيرة من جانب إيران. سنواصل العمل مع جميع شركائنا في المنطقة لتعزيز الأمن الإقليمي".