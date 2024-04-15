الجزائر تحذر من اتخاذ إسرائيل الرد الإيراني ذريعة لاجتياح رفح

عربي ودولي
الدموع في غزة - أرشيفية
الدموع في غزة - أرشيفية

حذرت الجزائر، مساء أمس الأحد، من احتمال أن تتخذ إسرائيل الهجوم الانتقامي الإيراني عليها "ذريعة" لاجتياح مدينة رفح أقصى جنوبي غزة ضمن الحرب المتواصلة على القطاع منذ أكثر من 6 أشهر.

هذا التحذير أطلقته الجزائر، على لسان نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة نسيم قاواوي، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، غداة شن إيران هجوما انتقاميا غير مسبوق من أراضيها على إسرائيل.

وتحدث في هذه الجلسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى جانب الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس، وممثلي إسرائيل وإيران وسوريا، وفق الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية.

وقال نائب المندوب الجزائري، إن بلاده حذرت بعد الهجوم على البعثة الدبلوماسية الإيرانية بدمشق "من مغبة عدم وضع حد لسلوك الاحتلال الإسرائيلي وغطرسته بالمنطقة".

وأضاف قاواوي، أن "صدق هذه التحذيرات يتجلى اليوم".

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