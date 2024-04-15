المندوب السوري بمجلس الأمن: نطالب بإنهاء الوجود غير الشرعي الأمريكي على أراضينا

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القاعدة العسكرية الأمريكية شرق سوريا

المندوب السوري في مجلس الأمن الدولي قصي الضحّاك، أمس الأحد، إن دمشق حذرت من مخاطر التصعيد وتفجير الأوضاع الذي تسعى إليه إسرائيل للتغطية على الفشل في تحقيق أهدافها العسكرية في غزة.

وحمّل الضحّاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات الإسرائيلية وأي تصعيد إضافي يهدد الأمن في المنطقة.

كما طالب الضحّاك بإنهاء الوجود غير الشرعي الأمريكي على أراضي سوريا ورعايتها للمنظمات الإرهابية.

وأكد مندوب سوريا بمجلس الأمن أن ما قامت به إيران أمس هو الممارسة الصحيحة لحق الدفاع عن النفس، مشيرا إلى أن "آن الأوان أن تراجع الدول الغربية سياستها الهدامة وأن تبادر بفرض وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

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