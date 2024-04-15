عاجل| حديد عز تتكبد خسائر مرحلة 8.1 مليار جنيه خلال عام 2023

أعلنت شركة حديد عز، تكبدها وشركاتها التابعة خسائر مرحلة بقيمة 8.11 مليار جنيه خلال العام الماضي 2023، مشيرة إلى أن تحقيق شركة العز لصناعة الصلب المسطح صافي أرباح 2.5 مليار جنيه ادي إلى انخفاض الخسائر المرحلة بقيمة 5.1 مليار جنيه.

ذكرت شركة حديد عز، مصانع العز للدرفله حقق صافي خسائر يبلغ 2.2 مليار جنيه وهو الذي ادي إلى تكبد الشركة تلك الخسائر.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت صافي خسائر بعد خصم الضرائب، بقيمة 716.530 مليون جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 6.647 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وسجلت الشركة مبيعات خلال العام الماضي نحو 142.913 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 83.984 مليار جنيه في 2022.