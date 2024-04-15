عاجل| شركة القلعة تسوي مديونيات بقيمة 4.5 مليار جنيه مع عدد من البنوك المصرية

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، أنها قامت بتوقيع اتفاقية لتسوية مديونيتها البالغة 4.5 مليار جنيه مع 4 بنوك وهما بنك مصر وبنك القاهرة والبنك العربي الافريقي الدولي والبنك الأهلي الكويتي.

 

وأوضحت الشركة في افصاح للبورصة المصرية، أن عملية التسوية شملت  حصة 17.6% من أسهم شركة طاقة عربية مع الاحتفاظ بحق إعادة شرائها خلال خمسة أعوام وحق البنوك في إعادة بيعها لشركة القلعة في العام السادس، بالإضافة إلى قطعة ارض تصل مساحتها إلى 60 ألف متر مربع على النيل، بجانب تعويضات عن تغيرات سعر الصرف وتذبذبات أسعار البورصة المتفق عليها.

 

وأضافت الشركة أنها قامت بتوقيع اتفاقا لإعادة هيكلة وتسوية مديونيتها للمصرف العربي الدولي سوف تسدد القلعة بموجبها نحو 184 مليون دولار  على أقساط تمتد من 2024 وحتي 2023.

 

وأكدت القلعة، أن تلك الاتفاقات  سوف تساعدها في تقليص مديونيتها، وتخفيض تكلفة التمويل  وتحقيق أربا رأسمالية.

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