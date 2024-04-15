على عكس التوقعات.. أسعار النفط تتراجع 1%

الاقتصاد
بوابة الفجر

  انخفضت أسعار النفط بنحو 1%  يوم الاثنين إثر تراجع مخاوف السوق من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا بعد الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع على إسرائيل.

 

 انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران 99 سنتا أو 1.0 بالمئة تقريبا إلى 89.46 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو أيار 1.05 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 84.61 دولار للبرميل.

 

وصعدت أسعار النفط يوم الجمعة مع ترقب الرد الإيراني على استهداف قنصليتها، ولامست أعلى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول.

 

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