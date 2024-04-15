ماذا قدم ابراهيم نور الدين فى مباريات الأهلي والزمالك قبل القمة 127

بوابة الفجر

 


يستعد اليوم عشاق كرة القدم المصرية لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي الزمالك ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ماذا قدم إبراهيم نور الدين فى مباريات القمة بين الأهلي والزمالك

وكانت اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة البرتغالي بيريرا الحكم الدولي إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الزمالك ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز فى اللقاء الذي سيقام اليوم فى تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

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وكان إبراهيم نور الدين أدار من قبل مباراة قمة بين الأهلي والزمالك فى عام 2014 عندما استطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الفوز بهدف دون رد سجله اللاعب أحمد توفيق لاعب الزمالك آنذاك فى مرماه، وكان احتسب ركلة جزاء للزمالك ولكن محمود فتح الله مدافع الفريق السابق اضاعها.

ويذكر أن إبراهيم نور الدين سيقوم بالاعلان عن الاعتزال المجال التحكيمي بنهاية المباراة بعد مسيرة امتدت 10 سنوات.
 

الاهلي والزمالك محمود فتح الله مباريات الاهلي نادي الزمالك جوزيه جوميز ابراهيم نور الدين

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