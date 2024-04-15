تعاون بين المعهد القومي للاتصالات والمكتب العربي لبناء القدرات بمجالات تأمين الشبكات والأمن السيبراني

وقّع المعهد القومي للاتصالات اتفاقية تعاون مع المكتب العربي للاستشارات الهندسية والأمنية، وكيل المجلس الدولي لاستشاري التجارة الإلكترونية EC-Council في مصر، بهدف التعاون في بناء القدرات في مجالات تأمين الشبكات والأمن السيبراني.



وتنص الاتفاقية على إنشاء أكاديمية EC-Council بالمعهد القومي للاتصالات لتدريب طلاب المعهد وخريجيه على دورات تأمين الشبكات والتقنيات المقدمة من المجلس وتضمينها في مبادرات المعهد لعدد يصل إلى ألف متدرب في السنة ولمدة ثلاث سنوات في فروع المعهد بمختلف المحافظات، وإعدادهم للاعتماد دوليًا من المجلس.



وتتيح الاتفاقية للمعهد حق استخدام المحتوى التدريبي لشهادات المستوى الأول على منصة EC-Council وتشمل دورة "أساسيات القرصنة الأخلاقية" وتهدف إلى تزويد الأفراد بالمفاهيم الأساسية للاختراق الأخلاقي وأمن المعلومات، وأدوات الهجمات الشائعة، وكيفية تحليل الثغرات وتطبيق إجراءات الوقاية والاستجابة.



وأيضًا شهادة "أساسيات تأمين الشبكات" التي تركز على تعزيز مهارات الأفراد في حماية شبكات الحاسب وتأمينها، وشرح مفاهيم الأمان وتقنيات الاعتراف بالهجمات والوقاية منها، والتحقق من الأمان وتأمين الشبكات.



وشهادة "الأدلة الجنائية الرقمية" وتركز على مجال التحقيقات الرقمية واسترجاع البيانات، وشرح تقنيات استخراج البيانات وتحليلها، وتقديم الشهادات الرقمية، والتحقيق في الجرائم الإلكترونية.

ويسمح هذا التعاون أيضًا بتصميم برامج متقدمة بالمشاركة بين المعهد والمكتب العربي لإعداد كوادر متخصصة في مختلف مجالات الأمن السيبراني واعتمادهم دوليًا من المجلس.



وجدير بالذكر أن المجلس الدولي لاستشاريي التجارة الإلكترونية هو أحد أكبر الهيئات المقدمة للشهادات التقنية في مجال أمن المعلومات في 145 دولة حول العالم. ومن خلال المجلس، تم تدريب أكثر من 300،000 محترفًا في مجال أمن المعلومات حول العالم واعتمادهم، وكان لهم أثرٌ كبيرٌ في رفع الوعي بالأمن السيبراني في العديد من المؤسسات في جميع أنحاء العالم.