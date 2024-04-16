يعتبر الشعر الهش والمتشقق مشكلة شائعة يواجهها الكثيرون، وقد تكون هناك عدة أسباب تؤدي إلى هذه المشكلة، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن أسباب هيشان الشعر وكيفية الوقاية من الهيشان، ويأتي ذلك ضمن اهتمام البوابة بتوفير كافة المعلومات التي تبحث عنها السيدات بشكل كبير ومستمر على مدار اليوم والساعة.

أسباب هيشان الشعر.. وكيفية الوقاية منه

1. نقص الترطيب: عدم توفر الشعر بالترطيب الكافي يمكن أن يؤدي إلى فقدان ليونته ومرونته، مما يجعله هشًا ومعرضًا للتشقق.

2. التصفيف الخاطئ: استخدام أدوات تسخين مثل مكواة الشعر ومجفف الشعر بشكل متكرر، والتصفيف بقوة ودون استخدام مواد تحمي الشعر يؤدي إلى تلفه وهشاشته.

3. التعرض للعوامل البيئية: التعرض المفرط لأشعة الشمس، والرياح الجافة، والهواء الملوث يمكن أن يجفف الشعر ويجعله هشًا.

4. التغذية الغير صحيحة: عوامل مثل نقص البروتينات والفيتامينات والمعادن في النظام الغذائي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الشعر وتجعله هشًا.

5. التلوث والكيماويات: التعرض للتلوث البيئي واستخدام المنتجات الكيميائية القاسية على الشعر يمكن أن يتسبب في تلفه وهشاشته.

كيفية الوقاية من الهيشان:

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال النقاط التالية كل ما تريد معرفتة عن كيفية الوقاية من هيشان الشعر.

1.الترطيب الجيد: استخدمي مستحضرات ترطيب مثل بلسمات الشعر والزيوت الطبيعية للحفاظ على ترطيب الشعر.

2. التصفيف اللطيف: تجنبي التصفيف بقوة أو استخدام الأدوات الساخنة بشكل مفرط، واستخدمي فرشاة أو مشط مناسب لتفكيك الشعر دون تسبب الكسر.

3.الحماية من العوامل البيئية: ارتدي قبعة أو وشاح لحماية الشعر من أشعة الشمس الحارقة والعوامل الجوية القاسية.

4. التغذية السليمة: تناولي غذاء متوازن يحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن الأساسية لصحة الشعر.

5. استخدام المنتجات اللطيفة: اختاري منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على مكونات طبيعية وتكون خالية من الكيماويات القاسية.

الختام:

من الضروري الاهتمام بصحة الشعر واتباع عادات العناية الصحيحة للوقاية من الهيشان. باختيار المنتجات المناسبة وتناول الغذاء المتوازن وتجنب التعرض المفرط للعوامل الضارة، يمكنك الحفاظ على شعر صحي وقوي.