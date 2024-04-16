عاجل| منخفض خماسيني قادم.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين: «ارتدوا الكمامات»

حذرت الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد هذه الفترة، كاشفة عن تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة، حيث تتعرض البلاد لمنخفض خماسيني قادم خلال الأيام القادمة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، مؤكدة على أن يسود الطقس أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ولفتت إلى أنه يسود البلاد طقس دافئ على السواحل الشمالية، كما يكون الطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية التي تضرب البلاد هذه الفترة:-

ارتفاع درجات الحرارة

نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد

نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري

شبورة مائية على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تستمر من 4 إلى 8 صباحا تقريبا.

منخفض خماسيني قادم

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد لمنخفض خماسيني على فترات متقطعة خلال الأيام القادمة، من المتوقع أنه يؤثر على بعض المناطق المكشوفة في البلادز

وحذرت الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذا الأسبوع، لافتة إلى أن رجات الحرارة العظمى تسجل يوم الأربعاء 37 درجة مئوية جنوب البلاد، بينما تصل إلى 33 مئوية على القاهرة.

نصائح الأرضاد الجوية

ونصحت الأرصاد المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية، ومنها التالي:-