المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني ضمن أفضل خمسة مشاريع في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2024

اختير المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن أفضل خمسة مشاريع دولية متنافسة في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2024، في الفئة السابعة المعنية بالاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف جوانب الحياة - التعلم الإلكتروني، من بين 20 مشروعًا تم ترشيحها للجائزة عن هذه الفئة.



ويأتي هذا تكليلًا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تفعيل دور الأدوات التكنولوجية لتطوير القدرات التنافسية للخريجين وتعزيز تكنولوجيات التعلم الإلكتروني.



وكان المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني قد تأسس في عام 2004 بموجب اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "سيسكو" العالمية ليكون رائدًا في مجال تطوير المحتوى الإلكتروني وتقديم الدورات التدريبية عبر الإنترنت باستخدام أحدث تقنيات وأساليب التعلم الإلكتروني والمدمج. ويعمل المركز على تعزيز مهارات أعضاء هيئات التدريس لإنتاج المحتوى التعليمي التفاعلي، ويقوم بتطوير عملية إنتاج المحتوى الإلكتروني وضمان جودته وفقًا للمعايير العالمية في هذا المجال.



ويلتزم المركز باتباع معايير الجودة للتعلم الإلكتروني وتوفير محتوى تدريبي إلكتروني متميز مدعوم بدراسات الحالة وأفضل الممارسات لإعداد الكوادر المؤهلة داخل سوق العمل المصري، ودمج أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير عملية التعلم الإلكتروني كونها الأداة الدافعة لعجلة التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.



كما يسهم المركز في نشر ثقافة التعلم الإلكتروني وزيادة ثقة الدارسين في استخدام التقنيات الحديثة لدعم عناصر العملية التعليمية والتوعية بجدوى هذا النوع من التعلم، وتشجيع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية المعنية بالتنمية المجتمعية على نشر التعلم الإلكتروني ودعم صناعته لخلق المزيد من فرص العمل للشباب والخريجين في هذا المجال.