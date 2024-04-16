انتهت منذ قليل مباراة الشمال وضيفه الوكرة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لدوري نجوم إكسبو القطري والتي أقيمت باستاد البيت المونديالي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشمال يعرقل مسيرة الوكرة نحو صدارة دوري نجوم إكسبو

وشارك حمدي فتحي لاعب منتخب مصر الأول ونادي الوكرة في المباراة وحصل على بطاقة صفراء عند الدقيقة 70 من زمن اللقاء.

التعادل عرقل مسيرة الوكرة نحو تقليص الفارق مع المتصدر السد والاقتراب من الصدارة بعدما رفع الوكرة رصيده إلى النقطة 38 متساويا مع الريان صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف بينما رفع الشمال رصيده للنقطة 22 بالمركز السابع.

وتقام حاليا مباراة المرخية والغرافة ضمن مؤجلات الجولة 13 بدوري نجوم إكسبو حيث يسعى الغرافة للفوز من أجل الإرتثاء لصدارة جدول الترتيب العام فيما يحاول المرخية الفوز للحفاظ على آماله الضعيفة في البقاء بدوري نجوم إكسبو بالموسم القادم.

