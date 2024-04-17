"البحرية الأمريكية": مليار دولار تكلفة إحباط هجمات الحوثيين على السفن في 6 أشهر

عربي ودولي
بوابة الفجر

كشف وزير البحرية الأمريكي كارلوس ديل تورو، الثلاثاء، كلفة إحباط هجمات ميليشيا الحوثيين على السفن خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال ديل تورو، خلال جلسة للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن القوات البحرية الأمريكية أنفقت مليار دولار وأحبطت أكثر من 130 هجوما على السفن العسكرية والتجارية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وبين الوزير الأمريكي خلال مطالبته النواب على إقرار حزمة مالية لتجديد الذخائر أن "الذخائر مهمة للغاية بالنسبة للوزارة للتصدي لهذه الهجمات، ولدينا حاليا ما يقرب من مليار دولار من الذخائر التي نحتاج إلى تجديدها، لذلك، فإن مبلغ أكثر من 2 مليار دولار المنصوص عليه في الملحق الإضافي يعد بالغ الأهمية لقواتنا البحرية حتى نتمكن من تجديد تلك الذخائر والاستمرار في تقديم أنواع الإجراءات الدفاعية التي قمنا بها خلال الأشهر الماضية".

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