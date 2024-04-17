بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تعلق على "تقييد" تحركات وزير الخارجية في نيويورك

عربي ودولي
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

علقت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة على نبأ تقييد تحركات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له أثناء زيارتهم نيويورك هذا الأسبوع، حسب ما كشفه مصدر مطلع لـ "CNN" في وقت سابق.

بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، قالت إنه لم يتم إخطار بلادها بأي قيود جديدة إضافية على تحركات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد الإيراني أثناء وجودهم في نيويورك هذا الأسبوع لحضور اجتماعات للأمم المتحدة.

وأضاف متحدث باسم البعثة أن وزير الخارجية سيحضر اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، وتابع أن تحركات عبد اللهيان والوفد الإيراني، بما في ذلك دبلوماسيون من البعثة، كانت دائما مقيدة بدائرة نصف قطرها 25 ميلا تحيط بمقر الأمم المتحدة في مانهاتن.

الصواريخ الباليستية ايران اسرائيل ضرب اسرائيل رد إيران طهران تل أبيب غزة الهجوم الإيراني الاردن لبنان حزب الله
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل: أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-4-2024

باريس سان جيرمان يفوز على برشلونة ويتاهل لنصف النهائى..ملخص مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان 2024

عاجل - الكويت تعلن استقبال طلبات تأشيرات وتوظيف.. اعرف الوظائف

حظوظ ريال مدريد في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

عاجل.. أول تعليق من سيد عبد الحفيظ عن عودته للأهلي

عاجل - خلال اتصال هاتفي مع بوتين.. الرئيس الإيراني: رد طهران على تل أبيب يتوافق مع القانون الدولي

شعبة الخضراوات تكشف حقيقة وصول سعر كيلو البامية لـ 200 جنيه للمستهلك

‏دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي شمالي إسرائيل بعد إطلاق قذائف من الجانب اللبناني