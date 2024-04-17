تعيين نائب جديد لرئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن البنك الدولي عن تعيين المدير الإقليمي في البنك عثمان ديون نائبًا جديدًا لرئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

وذكر البنك الدولي في بيان أن ديون سيقود الشراكات الاستراتيجية للبنك مع الدول المعنية وأصحاب المصلحة في المنطقة وسيرأس محفظة تضم 139 مشروعا بتمويل يتجاوز 27 مليار دولار.

 

وأضاف البيان أن ديون سيتولى كذلك توجيه عمليات تقديم الدعم الفني والمشورة بشأن السياسات والخدمات الاستشارية في المنطقة.

 

وكان ديون قد شغل منصب المدير القُطري لإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان حيث قاد توسعًا كبيرًا في مشاركة البنك الدولي مشرفًا على محفظة بقيمة 5ر17 مليار دولار.

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