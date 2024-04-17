ارتفاع الناتج الصناعي الأمريكي الشهر الماضي بنسبة 0.4%

أظهر تقرير صادر عن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ارتفاع الناتج الصناعي للولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بما يتفق مع توقعات المحللين.

وذكر المجلس أن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي وهو نفس معدل النمو المسجل في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.



كان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي خلال مارس الماضي بنسبة 0.4% بعد نموه بمعدل 0.1% خلال شباط/فبراير الماضي وفقا للبيانات الأولية.



جاء نمو الناتج الصناعي على خلفية ازدهار ناتج المرافق الذي ارتفع بنسبة 2% خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بنسبة 7.6% خلال الشهر السابق.



في الوقت نفسه زاد ناتج قطاع التصنيع بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 1.2% خلال الشهر السابق، نتيجة زيادة إنتاج السيارات وقطع غيارها.



في الوقت نفسه زاد إنتاج المناجم بنسبة 1.4% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 3% خلال الشهر السابق.



وذكر مجلس الاحتياط الاتحادي أن معدل استغلال الطاقة التشغيلية للقطاع الصناعي بلغ خلال مارس الماضي بنسبة 78.4% مقابل 78.2% خلال فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.



كان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل استغلال الطاقة التشغيلية إلى 78.5% مقابل 78.3% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.



وارتفع معدل استغلال الطاقة التشغيلية لقطاع المرافق خلال الشهر الماضي إلى 69.1% مقابل 67.9% خلال الشهر السابق، في حين ارتفع معدل استغلال الطاقة التشغيلية في قطاع التصنيع إلى 77.4% مقابل 77.1% خلال الفترة نفسها.