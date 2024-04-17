5 مواجهات قوية للمجموعة الثانية بدوري المحترفين

يقام في الثالثة والنصف من عصر اليوم الأربعاء خمسة مواجهات قوية في الجولة السادسة للمرحلة الثانية من دوري المحترفين.



1- وي مع بترول أسيوط



على ستاد السلام ولقاء صعب بين فريق وي صاحب المركز الرابع بقيادة هاني العقبي برصيد 32 نقطة مع فريق بترول أسيوط وصيف المجموعة بقيادة احمد عبد المقصود برصيد 35 نقطة.



وحقق فريق البترول الفوز بثلاثية مقابل هدفين.

2- ابو قير للاسمده مع النصر للتعدين

على ملعب نادي ابو قير ولقاء سهل لفريق متصدر المجموعة بقيادة محمد عطيه برصيد 36 نقطة مع النصر للتعدين متذيل المجموعة والهابط لدوري القسم الثالث بقيادة محمد صلاح برصيد 7 نقاط.



وحقق فريق ابو قير للاسمده بخماسية نظيفة في الدور الأول.



3- اسوان مع النجوم

على ستاد أسوان يستدرج فريق أسوان الثالث بقيادة تامر ابو جبل برصيد 32نقطة فريق النجوم صاحب المركز الثامن بقيادة اشرف السيد برصيد 17 نقطة.



وحقق النجوم الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.

4- دكرنس مع مكادى

على ملعب نادي دكرنس يلعب فريق دكرنس صاحب المركز الخامس بقيادة حسن موسى برصيد 29 نقطة مع فريق مكادى صاحب المركز السادس بقيادة نبيل محمود برصيد 23 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.





5- مصر للمقاصة مع جمهورية شبين



يقام على ملعب الاسيوطي سبورت لقاء تحصل حاصل بين فريق مصر للمقاصة التاسع بقيادة طارق حجاج برصيد 12 نقطة مع فريق جمهورية شبين صاحب المركز السابع بقيادة أحمد جمعة برصيد 21 نقطة.



وحقق فريق مصر للمقاصة الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

الترتيب

1- ابو قير للاسمده 36 نقطة

2- بترول أسيوط 35 نقطة

3- أسوان 32 نقطة

4- وي 32 نقطة

5- دكرنس 29 نقطة

6- مكادى 23 نقطة

7- جمهورية شبين 21 نقطة

8- النجوم 17 نقطة

9- مصر للمقاصة 12 نقطة

10- النصر للتعدين 7 نقاط