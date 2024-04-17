أولسان هيونداي يفوز على يوكوهاما في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا

الفجر الرياضي
دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا

نجح نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في تحقيق الفوز على ضيفه يوكوهاما إف مارينوس الياباني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ستاد أولسان مونسو في أولسان، في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال آسيا.

أولسان هيونداي يفوز على يوكوهاما في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا

ويدين أولسان هيونداي بالفضل في هذا الفوز للاعبه لي دونج جيونج الذي سجل  هدف الفوز في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

وتجري مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء 24 أبريل، وذلك على ستاد يوكوهاما الدولي في يوكوهاما.

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وتقام المواجهة الثانية في ذهاب الدور قبل النهائي في وقت لاحق يوم الأربعاء، حيث يلتقي العين الإماراتي مع ضيفه الهلال السعودي على ستاد هزاع بن زايد في العين.

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